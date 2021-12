"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão...", foi com esta frase, citando Bob Marley, que Carlos M. Cunha deu início a um longo desabafo, partilhado nas suas redes sociais, onde anuncia o encerramento temporário do seu bar.

"Pelo respeito que nos merecem todos os nossos amigos clientes e pelo respeito que nos merecem os nossos amigos músicos, vamos, uma vez mais, fechar portas", começa por dizer.

Carlos M. Cunha é dono de um bar chamado Drop, em Torres Vedras, que como muitos espalhados pelo país se vê afetado pelas novas medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19.

Indignado, o ator de 'Festa é Festa' explica que seria incomportável manter o seu estabelecimento aberto exigindo aos clientes que à entrada apresentem teste negativo à Covid-19. "Pedir aos clientes dos bares que apresentem certificado digital e teste laboratorial negativo, quando se disponibiliza uma única farmácia, numa cidade como Torres Novas, para a realização grátis dos mesmos, é estar a atirar areia para os olhos dos proprietários", atira.

"Só para dar um exemplo: o Drop tem lotação de 200 pessoas... Se cada cliente quiser ir fazer o teste à farmácia Higiene (única disponível para o efeito) na sexta-feira, para poder frequentar o Drop durante o fim de semana, esta não tem capacidade para a realização dos mesmos. E há mais bares e discotecas em Torres Novas", continua, lamentado ter de, uma vez mais, sentir-se forçado a fechar portas.

"Sendo assim, é com muito pesar, mas sem deitar a toalha ao chão, que encerramos temporariamente. Iremos aproveitar para melhorar o nosso espaço, para vos dar mais e melhores condições, para quando voltarem se sintam ainda mais bem-vindos ao Drop", realça, deixando, por fim, um agradecimento a todos os músicos que com compreensão aceitaram o adiamento dos seus espetáculos no bar.

