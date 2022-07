Brian Jackson, ator conhecido por ter dado vida durante vários anos aos anúncio Man from Del Monte, morreu pacificamente em casa aos 91 anos.

O ator tinha sido diagnosticado com cancro na próstata, tendo sido a doença a causa da sua partida.

Brian nasceu em Bolton, Lancashire, em 1931. Trabalhou inicialmente como fotógrafo de imprensa da Royal Naval antes de se mudar para a indústria do entretenimento, onde brilhou como ator, realizador e produtor.

Da sua longa carreira fazem parte participações em tramas como 'The Avengers', 'The New Avengers', 'The Persuaders', 'Doctors' e 'Casualty'.