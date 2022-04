Difícil de adivinhar? Já sabe de quem falamos? É André Nunes quem está na fotografia. Esta terça-feira, 26 de abril, o ator completa 43 anos.

Junto de duas fotografias antigas, André Nunes assinalou a data na sua página de Instagram, onde começou por escrever: "Mais uma volta! Chegamos a este mundo de uma forma cruel, arrancam-nos do quentinho do ventre. Aqui estou eu com três dias, fustigado com cara de sofrimento pela chegada abrupta a esta terra estranha de temperaturas vacilantes".

"O que vale é que depois somos compensados (os que têm essa sorte) com muito, muito mimo. Na segunda foto - a levar com o sacramento acompanhado pela minha madrinha exótica! A quem também chamo- 'Timadrinha'… mas que a vida tornou um pouco mãe. E acredito que até me passou um pouco do seu exotismo", completou.

Após a publicação, foram várias as carinhosas manifestações que começou desde logo a receber na caixa de comentários.

