O ator dará a cara por um formato televisivo onde vai mostrar as iguarias gastronómicas das regiões do norte do país.

Afastado das novelas e produções televisivas nos últimos meses, o ator Afonso Vilela prepara-se para regressar em breve à televisão... mas não no papel de ator. O ator e manequim vai iniciar, ainda durante o mês de julho, um novo projeto no Porto Canal. A notícia é avançada pela agência que representa Afonso Vilela, através de um comunicado onde é revelado que o ator se prepara para a dar a cara por um formato televisivo "onde vai mostrar as iguarias gastronómicas das regiões do norte do país".