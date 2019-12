Jessica Athayde celebrou os seus 34 anos de vida com uma festa de arromba realizada este fim de semana. Comemoração que contou com a presença de um vasto leque de amigos da atriz.

Porém, foi notada a ausência de uma das presenças mais esperadas. Rita Pereira não esteve na comemoração, facto que voltou a aumentar o rumor de que amizade das duas atrizes pode ter acabado.

Conferindo ainda mais força à especulação, Athayde desabafou nas suas redes sociais sobre o fim de amizades que se perderam ou deixaram de fazer sentido.

Questionada pelos fãs sobre quais as pessoas que mais a inspiraram em 2019, a estrela das novelas da TVI referiu: "Várias. As que não me largaram ao longo destes meses. E elas sabem quem são. E este é o meu mantra, daqui para a frente não vou insistir nem andar atrás de amizades que se perderam ou deixaram de fazer sentido. É demasiado doloroso. Este ano abri as portas a novas personalidades e feitios e estou a adorar. Conhecer pessoas novas é uma lufada de ar fresco e de descomplicações".

Uma destas 'novas' amizades de que fala Jessica Athayde pode muito bem ser a atriz Sofia Ribeiro. As duas nunca foram muito próximas no passado, mas a verdade é que a atriz foi uma das escolhidas para estar na festa de aniversário de Athayde.

