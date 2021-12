A rainha Isabel II terá pedido ao neto, o príncipe William, para que parasse de se deslocar de helicóptero. Sabe-se que o duque de Cambridge é um piloto certificado, tendo chegado a trabalhar para os serviços de emergência, mas agora a monarca quer que o príncipe se afaste deste meio de transporte.

Uma fonte revelou ao The Sun que Isabel II é "aterrorizada" pela ideia de que um acidente possa acontecer tendo tido, por isso, "várias conversas" com William acerca do assunto.

"Sua majestade disse a amigos próximos e empregados que gostaria que o William parasse de andar de helicóptero, particularmente quando está mau tempo, uma vez que os helicópteros não são o meio de transporte mais seguro", notou uma fonte.

"Tira o sono à rainha e ela fica, compreensivelmente, muito preocupada", sublinha.

"Ela sabe que o William é um bom piloto. Mas não acha que não vale o risco para os cinco [William, Kate e os filhos] voarem juntos, sendo que nem consegue imaginar o que poderia acontecer. Iria criar uma crise constitucional", completa.

