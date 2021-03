"Sobre pessoas que não cumprem as regras. Atenção: Abriram as escolas, não os parques infantis", foi com estas palavras que Frederico Amaral começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, esta terça-feira, 16 de março.

O ator recorreu à rede social para mostrar o seu desagrado com as pessoas que não estão a cumprir as medidas adotadas para combater a pandemia da Covid-19.

"Este parque tinha pelo menos seis crianças e os respectivos pais", contou. "Só me custa que os meus filhos fiquem todos entusiasmados porque vão finalmente entrar no parque e que eu tenho que lhes explicar que não podem", destacou de seguida.

"Sei que custa, mas as regras são para todos. Obrigado", rematou.

A publicação do ator chega um dia depois de Portugal dar início à primeira fase do desconfinamento.

