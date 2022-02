Kanye West disse recentemente que, ao contrário de Kim Kardashian, é contra a filha mais velha, North, de oito anos, estar a usar o TikTok. Uma mensagem pública à qual a ex-mulher fez questão de responder.

"Os ataques constantes do Kanye em entrevistas e nas redes sociais são realmente mais dolorosos do que qualquer publicação que a North possa fazer no TikTok", começou por reagir Kim Kardashian através de uma nota que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

"Como mãe, que é a principal cuidadora dos nossos filhos, estou a fazer o meu melhor para proteger a nossa filha, ao mesmo tempo em que permito que ela expresse a sua criatividade no meio que desejar com a supervisão de um adulto - porque isto traz-lhe felicidade", acrescentou.

"O divórcio é difícil o suficiente para os nossos filhos e a obsessão do Kanye em tentar controlar e manipular a nossa situação de forma tão negativa e pública só está a causar mais dor a todos. Desde o início que não quero mais nada além de uma relação co-parental saudável, porque é o melhor para os nosso filhos e entristece-me que o Kanye continue a tornar isto impossível a cada passo este caminho", continuou.

“Só quero lidar com todos os assuntos relacionados com os nossos filhos em privado”, afirmou ainda.

© Instagram

De recordar que o ex-casal separou-se no ano passado. Além de North, são também pais de Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de dois.

Leia Também: Kanye West mostra-se contra a filha mais velha estar no TikTok