Aos 26 anos, Isabela Valadeiro tornou-se numa das mais reconhecidas atrizes portuguesas da atualidade. O seu talento, mas também beleza, sempre chamaram a atenção do público, sobretudo no pequeno ecrã.

Atualmente solteira, conforme confessou numa entrevista à RFM, Isabela procura um novo companheiro.

No entanto, o candidato ideal terá de cumprir uma "lista de exigências", conforme a própria destacou.

"Tem que ter pelo menos 1,85m, tem que ter sentido de humor, tem de ser honesto, tem que ser maduro, tem que ter disponibilidade emocional, tem que ser inteligente, interessado", sublinhou.

Questionada se tais exigências teriam a ver com "traumas do passado", Isabela garantiu que apenas se prendem com "exigências do futuro".

Vale notar que o último relacionamento amoroso da artista foi com o ator José Mata.

Leia Também: Isabela Valadeiro revela que fez casting para a série 'Warrior Nun'