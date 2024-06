Depois de ter mostrado as primeiras imagens deste início de férias com o marido, Rui Oliveira, Joana Marques e Vasco Palmeirim (e as respetivas famílias), Manuel Luís Goucha decidiu fazer um vídeo onde juntou os melhores momentos do primeiro na Disneyland Paris.

O apresentador da TVI está a divertir-se no parque temático e fez questão de mostrar algumas imagens aos seguidores da sua página de Instagram.

As reações à publicação não tardaram a chegar. Veja abaixo:

