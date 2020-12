Fazendo parte de uma família grande, Carolina Patrocínio teve um Natal no mínimo animado. Partilhando pormenores da celebração com os seus seguidores do Instagram, a apresentadora revelou-se radiante com a decoração do lugar.

"Ainda sabe a Natal", escreveu na legenda da publicação na qual mostra as imagens.

Como se pode ver pelas fotos, a família escolheu uma espaço diferente de casa para estarem todos juntos.

Leia Também: Clã reunido. Carolina Patrocínio posa junto das cinco irmãs e da mãe