Marco Costa apresentou esta quarta-feira, dia 25 de outubro, o seu terceiro livro, intitulado 'O Segredo da Receita'.

O evento contou com várias caras bem conhecidas, como Rui Pedro, Jéssica Antunes e Rúben da Cruz, sendo que também Cristina Ferreira, que escreveu o prefácio da obra, falou ao público.

Tudo aconteceu no centro comercial Ubbo, na Amadora, e na galeria poderá ver as imagens partilhadas por Marco Costa nas stories do Instagram.

