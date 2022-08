Ashton Kutcher perdeu quase seis quilos enquanto treinava para a Maratona de Nova Iorque deste ano. A decisão do ator de Hollywood aconteceu depois de ter apanhado um susto de saúde.

“Ao ter-me rodeado de um sistema de apoio as coisas difíceis tornaram-se muito mais fáceis”, disse o artista ao Entertainment Tonight, evidenciando o apoio da companheira, Mila Kunis.

“O meu ‘porquê’ vem do querer viver uma vida melhor do que aquela que me estava a ser oferecida. Os meus filhos e a minha família motivam-me diariamente”, acrescentou, referindo-se a Wyatt, de sete anos e Dimitri, de cinco.