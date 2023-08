Ashley Olsen já é mãe! A notícia é avançada pelo TMZ, que nota que o primeiro filho da estrela, de 37 anos, é fruto do seu relacionamento com Louis Eisner, com quem casou em dezembro do ano passado.

Uma fonte revelou à publicação que o nascimento do menino, que se chama Otto, aconteceu há alguns meses em Nova Iorque, sendo que só agora é que veio a público.

Apesar de não terem comentado a novidade, fontes garantem que os papás estão radiantes com o aumento da família.

Recorde-se que Ashley é irmã gémea de Mary-Kate Olsen, que se tornaram conhecidas ainda em criança no cinema.