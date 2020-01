Ashley Graham deixou os fãs boquiabertos um vídeo publicado recentemente nas suas redes sociais. Isto porque a modelo surge totalmente dedicada num treino neste que é o seu 9.º mês de gravidez.

Nas imagens, a modelo aparece acompanhada por uma personal trainer e a sua flexibilidade a realizar os exercícios torna-se impressionante.

Aos 32 anos, Ashley Graham prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Justin Ervin.

Confira o vídeo na galeria.