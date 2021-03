Ashley Graham divertiu os fãs com a sua última publicação no Instagram, na qual compara o seu corte de cabelo com o do vilão Elvis, do filme '007 - Quantum of Solace', de 2008.

A modelo plus size partilhou uma sequência de imagens com uma foto sua e a do ator Anatole Taubman, que deu vida à personagem.

"Posso não ser uma bond girl, mas posso ser o vilão. Cabelos pós-parto a aparecerem", brincou na legenda da partilha.

Recorde-se que Ashley Graham foi mãe pela primeira vez há um ano, do pequeno Isaac, fruto do casamento com Justin Ervin.

