Eduardo Ferreira, mais conhecido como Dudu, ficou famoso depois de ter sido revelado que Marco Paulo tinha feito dele um dos seus herdeiros. Desde a morte do cantor de 'Maravilhoso Coração', a 24 de outubro de 2024, na sequência de uma árdua batalha contra o cancro, que o bombeiro de Braga tem estado envolvido em várias polémicas - não apenas por causa da herança, que ainda não foi distribuída - mas também devido a muitas críticas de que foi alvo, que o acusam de ser interesseiro.

Na 'Curva da Vida', que aconteceu na gala do 'Big Brother Verão' deste domingo, dia 10 de agosto, Eduardo Ferreira abriu o coração para falar sobre o tema.

Como conheceu Marco Paulo?

A amizade entre Dudu e Marco Paulo nasceu após os incêndios que devastaram Pedrógão Grande, em 2017.

"Nós, Bombeiros Sapadores de Braga, também tivemos uma batalha muito difícil lá em Braga no monte e para passarmos o tempo decidimos cantar a música do Marco Paulo, 'Na Hora do Adeus'. Na noite de Natal, ao cantar a música, decidimos fazer um vídeo que ficou viral", recordou.

O referido vídeo acabou por ser visto pelo próprio músico, que fez questão de entrar em contacto com Eduardo. "O meu telefone toca e vi logo que era a voz do Marco Paulo. Nunca mais nos largamos", realçou.

Dudu conta que o artista ia todos os meses a Braga visitá-lo, uma vez que na cidade "sentia-se em paz, em liberdade e feliz".

O momento em que Marco Paulo recebe a pior das notícias

Eduardo Ferreira estava com Marco Paulo quando este tomou conhecimento que tinha um nódulo no pulmão. "Ele recebe uma chamada a dizer que tinha de vir embora porque detetaram um nódulo no pulmão. Aí fica muito triste. Nesse dia cantou uma música à capela, o 'Assim Foi', dentro do restaurante", lembra.

"Foi um momento arrepiante, nunca tinha visto o Marco Paulo a cantar assim à capela. Viemos trazê-lo a casa e depois ele ligou a confirmar que tinha mesmo o nódulo no pulmão", afirma.

As últimas palavras que ouviu de Marco Paulo

Apesar de ter lutado contra a doença, o estado de saúde de Marco Paulo piorou, sendo que o cancro acabou por alastrar do pulmão para o fígado.

Eduardo Ferreira teve a oportunidade de falar com o cantor uma semana antes deste morrer. "Quando chego lá vi o Marco Paulo na cama e já não andava, muito debilitado". Notava-se que era o fim da vida dele", recorda.

Dudu destaca então as suas últimas palavras: "Ele agarrou-me na mão e disse-me: 'prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo'. Aqui descubro que sou herdeiro do Marco Paulo".

Também durante a 'Curva da Vida', Dudu lamentou os comentários "maldosos" que se fizeram em relação à sua amizade com Marco Paulo, nomeadamente quando se disse que ambos eram amantes. "Isso afetou-me muito", disse, não contendo as lágrimas.

Já à conversa com Maria Botelho Moniz, o concorrente do reality show da TVI afirmou: "O Marco Paulo se calhar fez-me este carinho, dar-me 10%, numa forma de me dar um obrigado e nunca pensou que isto se ia tornar num pesadelo como se tornou para mim".

Eduardo Ferreira acabou por ser expulso no programa no final da gala, uma vez que era um dos nomeados da semana.

Leia Também: Bombeiro Dudu no Big Brother: "Entrei por ser herdeiro do Marco Paulo"