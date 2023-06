Núria Madruga sentiu o coração apertado esta quinta-feira, dia 15 de junho, e não deixou de partilhar este momento mais pessoal com os seguidores.

A atriz viu o pai partir em novembro de 2020 e as saudades apertaram. Nas stories da sua página de Instagram, Núria publicou uma montagem com várias fotografias de momentos que viveu com o progenitor.

"Saudades tuas. Pai", apenas escreveu em desabafo na publicação que pode ver abaixo:



© Instagram_nuriamadruga

