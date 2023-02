Noémia Costa continua a trabalhar no Brasil e as saudades de casa e da família apertam cada vez mais, como a atriz acabou por desabafar numa publicação que fez no Instagram esta terça-feira, dia 28 de fevereiro.

"Ela é a minha vida, a minha eterna menina, de tal forma que me esqueço por vezes, que cresceu. É uma mulher e uma mãe fantástica", começou por escrever junto de algumas imagens da filha, Joana França.

"A minha Joaninha é o meu orgulho em tudo. Hoje acordei com muitas saudades tuas, minha filha, mais ainda do que tenho tido. Amo-te mais do que a vida. Dei-te a vida e daria sem hesitar a vida por ti. Estou quase aí. Mãe", completou.

