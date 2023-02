Noémia Costa assinalou o aniversário de Marcos Caruso, o ator brasileiro de quem era fã e de quem se tornou, mais recentemente, amiga.

A artista portuguesa que se encontra no Brasil a gravar uma novela para a Globo, tem convivido de perto com o colega de elenco, o que fez com que passasse a admirá-lo ainda mais.

"Mestre na arte de representar, escrever, dirigir. A sua versatilidade deixa-me fascinada como sua colega. Há muitos anos. Agora conheço um pouco do ser humano altruísta que é. Parabéns Marcos, te desejo tudo de bom e te desejo vida em abundância. Obrigada por tanto", pode ler-se.

