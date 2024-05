"O que é que dirias a jovens que querem vir para a arte de representar com o fim de serem famosos?", foi esta a última pergunta que Manuel Luís Goucha fez a Noémia Costa numa conversa que os dois tiveram esta quarta-feira, 15 de maio, no programa do apresentador.

"Não é esse o caminho. Não vim para cá para ser famosa. Costumo dizer que eu adoro representar. O outro lado da fama chateia-me imenso. Adoro criar, transmitir às pessoas emoções e o trabalhar as personagens", defende.

"Há grandes atores, com grande talento, que muito gente não os reconhece. Há outros que as pessoas os reconhecem e não são grandes atores", esgrima, por fim, em tom de criticas.

"O teatro está bem entregue… Mas é com talento, não é com seguidores no Instagram", completa.

Veja o momento.

