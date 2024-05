Manuel Luís Goucha tem o hábito de anunciar, logo ao início do dia, o nome do grande convidado que irá receber durante a tarde, no programa vespertino que conduz na TVI. Foi isso mesmo que voltou a fazer esta quarta-feira, dia 15 de maio.

Goucha revelou que no seu programa irá estar Noémia Costa, convite que causou alguma estranheza, dado que a atriz é um rosto da SIC há já alguns anos.

"Há já muitos anos que não estou com a Noémia Costa. Muita coisa, entretanto, aconteceu na sua vida. É chegado, então, o momento de pormos a conversa em dia. Hoje no 'Goucha'", pode ler-se na publicação feita pelo apresentador.

Leia Também: Wandson Lisboa: "Amarrei um saco nos pés porque estava com frio"