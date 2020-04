À medida que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus e as pessoas tentam confortar, informar e apoiar-se umas às outras, muitas celebridades não estão a conseguir criar empatia com os seus seguidores.

Desde tentar partilhar conteúdo de quarentena do conforto das suas mansões com o qual nenhum do comum dos mortais se revê até fazer declarações ridículas sobre o vírus, veja na galeria aquelas que são as celebridades mais criticadas até ao momento devido à postura adotada em relação à Covid-19.