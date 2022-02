Foram várias as caras conhecidas que não tardaram a recorrer às redes sociais para lamentar a morte de Artur Albarran.

O ex-jornalista e apresentador, que estava internado no Hospital São Francisco Xavier, de 69 anos, estava a lutar contra um segundo cancro.

Neste adeus a Artur Albarran, Nuno Santos usou o Instagram para se despedir do colega e amigo. "Sempre me interroguei como é que Artur Albarran viveu todas as suas vidas, muito mais de sete, de forma tão intensa, tantas vezes no fio da navalha", começou por dizer.

"E, sim, caiu para se levantar a seguir. Uma vez e outra e outra. Emocionava-me o amor que tinha pelos filhos mesmo quando a vida ditava longas separações", acrescentou.

"Nós, os seus amigos, ficávamos sempre melhor quando ouvíamos a sua gargalhada absolutamente única e contagiosa, que acho que ficou como uma certa imagem de marca", continuou.

"O Artur poderia ter sido um grande jornalista, um enorme pivot ou outra coisa qualquer. Era um fora de série. Nunca lhe perguntei, mas acho que escolheu sempre viver um dia de cada vez - como se fosse o último - e foi também essa forma de estar que o fez fintar a morte que há uns anos lhe anunciavam", destacou ainda.

"O 'Grande Artur' que exigia que eu ficasse na casa dele em Cape Town - incrustada na montanha - não foi apenas um homem de muitas vidas. Foi um homem maior que a vida, uma personalidade invulgar e multifacetada. Deixa imensos amigos e muitos filhos que o adoravam. E a Sandra, claro, a quem deixo um beijo termo e especial. Tinha um gosto pelas pessoas que o deveria ter feito viver para sempre. Obrigado, Artur Albarran", completou.

Por sua vez, Manuel Luís Goucha partilhou: "Querido Artur: Nunca me esquecerei daquelas férias no México e logo a seguir em Sevilha, nem do teu sorriso rasgado até aos zigomas, menos ainda do teu jeito único de informar e viver o acontecimento. Vida cheia de tanto! Quisera eu acreditar para te dizer agora: até um dia".

Já Carlos Cruz escreveu: "Morreu Artur Albarran. Recordemo-lo com o seu sorriso imagem da sua permanente alegria a agarrar a vida. Assim se manterá, tenho a certeza disso, no seu novo destino. Um Abraço, Artur. Descansa tranquilo".

Entre as homenagens, destacam-se também as palavras de Bárbara Guimarães: "Artur… isto não se faz. Vais-te embora sem avisar, sem antecipar a notícia como sempre me ensinaste a fazer. Saudade é amar um passado que contigo ainda não passou, é recusar o presente e não querer aceitar o futuro sem ti".

