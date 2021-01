Com cada vez mais casos do novo coronavírus, o Governo português decidiu adotar novas medidas para travar a pandemia, regras que foram anunciadas esta quarta-feira, 13 de janeiro.

O primeiro-ministro António Costa destacou que o país regressa, a partir das 00h de 15 de janeiro, ao recolhimento domiciliário. Um confinamento quase igual ao que vivemos em março e abril do ano passado, mas com algumas alterações, como o facto de as escolas manterem-se abertas.

Medidas estas que rapidamente começaram a correr nas redes sociais, com várias figuras públicas a reagir às novas regras.

"Temos que seguir todas estas recomendações. Pelo bem de todos nós", disse a apresentadora Vanessa Oliveira.

"Novas medidas a entrar em vigor no dia 15, sexta-feira", apenas informou Tânia Ribas de Oliveira.

Já o cantor Leandro mostrou-se revoltado com algumas das decisões que foram tomadas pelo Governo. "Maravilhoso!!! Os pequenos fecham, o futebol mantém-se!!! Continua a palhaçada".

Nas stories do Instagram, muitas outras caras conhecidas fizeram questão de destacar também as novas medidas.

Leia Também: "Temos de parar isto" e "regressar ao dever de recolhimento", diz Costa