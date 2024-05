Ashley Benson impressionou com um elegante vestido preto quando posou na passadeira vermelha da 2024 Race To Erase MS Gala, que decorreu no Fairmont Century Plaza, em Los Angeles, na sexta-feira, dia 10 de maio.

Esta é das primeiras vezes que a atriz é vista depois de ter anunciado que foi mãe pela primeira vez em fevereiro, fruto do casamento com Brandon Davis.

A estrela de 'Pretty Little Liars', de 34 anos, já tinha estado anteriormente num evento que decorreu no Hotel South Beach no passado mês de abril. E em março foi vista com o marido em Los Angeles.

Na galeria reunimos as primeiras vezes que Ashley Benson foi vista em público depois de ser mãe.

