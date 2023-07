Kevin Spacey foi declarado inocente das nove acusações de abuso sexual após um longo julgamento que aconteceu no Southwark Crown Court, em Londres. À saída do tribunal, o ator decidiu falar à imprensa e não escondeu a emoção.

"Imagino que muitos de vós consigam entender que há muito para processar depois do que aconteceu hoje. Gostaria de dizer que sou extremamente grato ao júri por ter dedicado o seu tempo para examinar todas as provas e todos os fatos cuidadosamente antes de chegarem a esta decisão e estou honrado com o resultado de hoje", começou por dizer Spacey.

"Também quero agradecer à equipa deste tribunal, à segurança e a todos aqueles que cuidaram de nós ao longo de todos estes dias. À minha equipa jurídica, Evan Lowenstein e Lucy por estarem aqui todos os dias, e isto é tudo o que tenho a dizer neste momento. Muito obrigado", concluiu o ator, de 64 anos, já com a voz embargada.