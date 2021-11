Família reunida! Depois de meses de ausência, eis que esta segunda-feira, 8 de novembro, a princesa Charlene do Mónaco chegou a casa, conforme anunciado pela imprensa.

Pouco tempo depois, a princesa fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual aparece reunida com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, e ainda com o marido, Alberto do Mónaco.

"Foi um diz feliz. Obrigada a todos por me manterem forte!", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Charlene estava na África do Sul, onde foi tratada na sequência de uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta.

