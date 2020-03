Esta quinta-feira, dia 26, foram partilhadas as primeiras imagens do príncipe Carlos após este ter sido diagnosticado com Covid-19.

A conta de Instagram da Clarence House partilhou um pequeno vídeo do filho de Isabel II a aplaudir os profissionais de saúde - uma montagem na qual aparecem também imagens da sua mulher, Camila, duquesa da Cornualha.

As imagens foram registadas na Escócia, mais precisamente no Castelo de Balmoral, onde ambos se encontram em isolamento.

Vale ainda referir que este é um gesto que está a tornar-se popular entre os membros da realeza britânica. Também ontem foram publicadas, na conta de Kate Middleton e do príncipe William, imagens dos três filhos do casal a aplaudir.

