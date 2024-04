As gravações de 'Circo de Feras' decorrem a 'todo o gás' e a SIC anseia pela estreia, dadas as expetativas de que esta produção seja o ponto de viragem nas audiências.

Com dificuldades em voltar a liderar, o canal de Daniel Oliveira apostou num elenco de luxo para a próxima grande produção. Sofia Alves, Lourenço Ortigão, Joana Ribeiro e João Catarré são algumas das figuras de destaque, mas outros nomes bem conhecidos também farão parte.

A SIC já partilhou com as redações as primeiras imagens de 'Circo de Feras' e nelas é possível perceber que existirá novamente o foco na ruralidade.

Veja na galeria os registos supra mencionados.

