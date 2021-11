Depois de um ano particularmente intenso devido aos tratamentos contra o cancro da mama, Joana Cruz resolveu fazer as malas e desfrutar de uma viagem há muito desejada.

A radialista está "oficialmente de férias" no Brasil, onde tem aproveitado as temperaturas quentes, as praias de sonho e a companhia dos amigos.

"O primeiro suco de abacaxi com hortelã dos 13556 que vou beber", escreve a animada Joana na legenda de uma fotografia onde posa em biquíni numa praia de Pipa.

Espreite a galeria para ver as primeiras fotografias das férias de Joana Cruz no Brasil.

