Dias antes da entrevista ir para o ar, Manuel Luís Goucha partilhou no Instagram um excerto da conversa que teve com Rui Maria Pêgo.

"Por que é que eu hei de estar num programa de rádio e não posso falar do meu namorado ou do meu marido? É inaceitável que as pessoas sejam perseguidas por ser quem são", diz o filho de Júlia Pinheiro nestas primeiras imagens que foram tornadas públicas.

"Estas linhas de ódio existem nesta sociedade. Portanto, se tenho esta voz, tenho de a usar", acrescenta.

