Dois dias após ter nascido o pequeno príncipe François Henri Luis Marie Guillaume, os papás - o príncipe Guillaume e a princesa Stéphanie do Luxemburgo - deram a conhecer o menino.

As primeiras fotografias do bebé recém-nascido foram divulgadas esta quarta-feira, dia 29 de março.

"O príncipe e a princesa herdeiros têm o prazer de partilhar com vocês as primeiras fotos do príncipe François", pode ler-se na legenda das imagens publicadas no Instagram.

"Eles estão profundamente gratos pelas carinhosas mensagens que receberam pelo nascimento do segundo filho", acrescentaram. De recordar que o casal real tem ainda em comum o príncipe Charles.

François Henri Luis Marie Guillaume nasceu no dia 27 de março no Maternité Grande Duchesse Charlotte, no Luxemburgo.

