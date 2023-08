Dia de mudanças para a filha mais nova de Felipe VI e Letizia.

A infanta Sofia despediu-se dos pais no Palácio da Zarzuela e rumou ao País de Gales, onde chegou esta terça-feira, dia 29 de agosto.

É naquele país, mais concretamente no UWC Atlantic College, que a infanta de Espanha vai estudar este ano letivo e no próximo, em regime de internato, tal como fez a sua irmã, a princesa Leonor, nos últimos dois anos.

Antes da partida, a Casa Real publicou fotografias da infanta à saída de casa, tal como pode ver aqui, e esta noite divulgou as primeiras imagens de Sofia já no colégio.

"A infanta no UWC Atlantic College", refere a publicação, divulgada no X (antigo Twitter) da família real. Veja as imagens da chegada de Sofia na galeria.

