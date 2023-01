Miguel Vicente marcou presença na emissão desta quinta-feira, dia 12 de janeiro, do 'Dois às 10'. O vencedor da última edição do 'Big Brother' confessou sentir-se deslumbrado, tendo em conta o carinho que tem recebido do público.

"As pessoas, nos semáforos, param, saem do carro [e gritam]: 'Miguel, Miguel'!", relatou o jovem algarvio.

Sobre uma possível entrada num futuro reality show, Miguel respondeu: "Se fosse uma 'Quinta [das Celebridades] entrava. Daqui a uns aninhos bons, quero focar-me agora em algumas coisas mais importantes".



© Dois às 10

