Miguel Vicente saiu do 'Big Brother' com um cheque de mais de 37 mil euros, com uma namorada e, acima de tudo, com o carinho dos espectadores.

O vencedor do reality show percebeu desde cedo que estava a criar uma legião de fãs, pessoas a quem agora tem feito questão de agradecer.

Mais uma vez, o jovem do Algarve mostrou-se a surpreender uma fã na rua. A senhora, emocionada, gritou "meu neto", agarrando-se depois a Miguel.

"Esta senhora vive sozinha e eu fui a companhia dela durante estes longos quatro meses. Sinto-me especial por preencher a vida de pessoas como esta senhora. Um beijinho muito grande à avó Luísa. Obrigada pelo carinho e amor", escreveu Miguel.

A fã, nos comentários da publicação, voltou a destacar o carinho que sente pelo vencedor do 'BB': "Foi um dia muito feliz que não vou esquecer. Grande coração. Cada vez o amo mais meu neto de coração".

Também Bárbara Parada, ex-concorrente do formato e namorada de Miguel, participou desta surpresa.

O gesto acabou por ser muito 'aplaudido' pelos fãs.

