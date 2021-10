Quais rostos populares (e mais seguidos do Instagram) fazem parte do 'Top 8' de criadoras de conteúdo com mais estilo de Portugal? Foi a esta pergunta que um estudo realizado pela Showroomprive.pt tentou responder.

As candidatas, note-se, têm todas mais de um milhão de seguidores na plataforma social, pelo que os resultados apontam os seguintes nomes - bem conhecidos do público:

Sara Sampaio (7,8 milhões de seguidores) - 27,40% Cláudia Vieira (1,1 milhões de seguidores - 20,06% Cristina Ferreira (1,5 milhões de seguidores) - 20,06% Daniela Ruah (1,1 milhões de seguidores - 14,97% Rita Pereira (1,5 milhões de seguidores - 8,90% Sofia Ribeiro (1 milão de seguidores - 4,10% Jessica Athayde (1 milhão de seguidores) - 3,67% Katia Aveiro (1,2 milhões de seguidores) - 0,84%

Sublinhe-se que o inquérito anual foi realizado com uma amostra representativa da população portuguesa, composta de 700 pessoas portuguesas (50% homens e 50% mulheres) mediante questionário online através da técnica Computer Assisted WEB Interviewing (CAWI) realizada sobre membros de painel online.

Veja estas personalidades na galeria que se segue.

