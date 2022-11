Daniel Oliveira partilhou na sua página de Instagram um vídeo que mostra um pouco daquela que foi a conversa com Dino d'Santiago. Um testemunho marcante.

"Quando as nossas roupas tinham as marcas do xixi ou fezes dos ratos e aquilo depois não saia, mesmo depois de lavagens e tudo mais. Aí começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições", recorda o músico.

"Questionas 'isto é Portugal?' É mesmo Portugal. Baratas que cresciam no meio das nossas roupas, tínhamos várias osgas em todos os cantos porque entravam por todos os lados. Só que tu aceitas aquela condição porque sabes que todas as casas são assim", acrescenta de seguida.

Na legenda do vídeo, o apresentador destacou: "[...]A impressionante história de vida e de superação de Dino d'Santiago, numa das entrevistas mais marcantes de sempre no 'Alta Definição'. Sábado, depois do 'Primeiro Jornal', na SIC".

