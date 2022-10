Os últimos anos da vida de Dino d'Santiago têm sido, no mínimo, alucinantes. O cantor atravessa a melhor fase da sua carreira com o reconhecimento do público a ser, cada vez mais, uma realidade. Minutos depois de ser distinguido com o Globo de Ouro de Melhor Intérprete, falou aos jornalistas e a emoção acompanhou-o em todas as suas palavras.

"É incrível. Lembro-me de estar ainda no Bairro dos Pescadores [em Quarteira], puto, a ver pela primeira vez os Globos de Ouro. Lembro-me de, várias vezes, querer perceber o universo fantástico que os Globos sempre tiveram, e acredito que todos os artistas nacionais sempre desejaram segurar num", começou por dizer.

Erguer esta estatueta dourada não é novidade para Dino d'Santiago. O cantor já levantou um Globo em outras duas ocasiões, sendo que a primeira foi como membro dos Da Weasel, e a segunda ao lado dos Expensive Soul. Agora, em 2022, é finalmente reconhecido a título individual.

"É o meu. Tem um peso especial, parece o peso do meu filho quando nasceu. É pesado e é bonito que assim seja, um momento em que pude finalmente agradecer a todas as pessoas que trabalharam comigo", notou.

A saúde mental é uma preocupação

Dino d'Santiago sabe que, no mundo artístico, nada pode ser tomado por garantido. O cantor não esquece as coisas más que já viveu, mesmo as que aconteceram ao seu lado. "Ao longo da minha vida foram tantos os artistas com quem trabalhei, e pude ver muito de perto o que é um artista quando está no seu momento mais alto e esse mesmo artista quando o momento é mais baixo. Muitos sofreram bastante, outros tentaram suicídio, essa é a realidade do mundo da música", referiu.

Ainda aos jornalistas, o artista acabou por manifestar a importância que dá aos assuntos relacionados com a saúde mental, fazendo uma revelação. "Tenho um acompanhamento há cerca de dois anos e existe um preconceito geral de todas as populações, como se ir ao psicólogo fosse um recurso para um falhanço. Depois de conseguir romper essas correntes, que também vinham muito da religião e de uma educação severamente católica, [procurei ajuda]", contou.

Humildade? Hoje e sempre

Embora agora mais conhecido a nível nacional, manter os 'pés assentes na terra' é fundamental para Dino, conforme referiu aos jornalistas. A humildade, essa mantém-se intocável, como pudemos constatar nos bastidores durante toda a noite dos Globos de Ouro.

"Não acredito que as pessoas mudem, não acredito de verdade. Eu acho que tu és o que és e, dependendo do que és, do teu sucesso ou insucesso, vais-te revelando. Acho que vou ser sempre assim mas cada vez mais feliz. Se estiver infeliz de vez em quando, sei que amanhã acordo e já estou outra vez feliz porque não dou mais de 24 horas para mudar de 'mood', para viver numa boa frequência", terminou, agradecendo - antes de se despedir dos jornalistas - pelo momento "sincero" que, segundo o próprio, lhe haviam acabado de proporcionar.

