"As nossas primeiras couves": foi desta forma que Sara Prata começou por revelar aos seguidores da sua página de Instagram as novidades da horta que criou na sua propriedade alentejana.

A atriz afirma que estava com medo dos estragos que a tempestade Martinho pudesse ter feito, mas acabou por correr tudo bem.

"Pedi-lhe para ir com a Amélia à horta que ele tem cultivado para nós e juntos apanharem as couves (que já estão enormes). Mais biológico é impossível, têm crescido apenas com o sol, a chuva (tanta tanta chuva) e os cuidados do Sr. Zé que nos vai ensinando a cuidar deste nosso cantinho", descreve, fazendo uma homenagem ao homem que os tem ajudado nesta aventura.

"Isto de apanhar diretamente da terra e comer realmente tem outro sabor. Já sabia por experiência própria, mas por vezes esqueço-me. E ver a alegria da Amélia a provar as ervilhas tenrinhas das vagens é delicioso. Para mim e para ela, porque já me desapareceu duas ou três da vista hoje e claro que fui encontrá-la a apanhar ervilhas. Ora então hoje levamos, coentros, salsa, ervilhas, couves e limões. E que a chuva não nos leve as favas, os alhos e as alfaces se faz favor, que ainda estão a crescer", completou.

Leia Também: Sara Prata faz alerta para fraude em seu nome: "Não sou eu..."