"Vocês sabiam que muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo ou nem sabem como é um orgasmo?", foi com esta questão que Blaya deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagra, esta quarta-feira.

A artista decidiu falar aos fãs sobre sexualidade, dirigindo-se mais precisamente às mulheres.

"Ok! Nem todas as mulheres vão sentir o orgasmo da mesma maneira... por isso por mais que perguntes a tua amiga como é ter um orgasmo, a maneira dela é a maneira dela! Quando somos mais pequenos, um menino mexer na pilinha é “engraçado”.. agora quando é uma menina a mexer no seu órgão sexual por norma dizem logo para tirar a mão! Porque é feio! Desde cedo que as mulheres são 'castradas' em relação ao conhecimento do seu próprio corpo e prazer... e quando chega a altura de termos prazer muitas das vezes não sabemos como reagir", destacou.

De seguida, Blaya aproveitou o momento para deixar um conselho às fãs. "Tu! Mulher linda! Não te esqueças que para o teu parceiro saber levar te ao céu TU tens que te levar ao céu primeiro! Explora-te, toca-te! Tenta perceber as coisas que gostas, e assim ja consegues ser mais específica nas tuas relações. Não tenhas vergonha... compra brinquedos! Pede ao teu parceiro/a para explorar contigo! Vai ser giro", rematou.

Leia Também: Blaya surpreende ao mostrar novas tatuagens nos seios