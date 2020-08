Ainda de férias, nomeadamente a bordo de um iate num destino que ainda não foi revelado, Cristina Ferreira tem-se divertido com os amigos, entre eles, Ruben Rua.

Ora, esta semana, a apresentadora lançou um desafio. Se o modelo chegasse aos 400 mil seguidores no Instagram, este presentearia os admiradores com uma dança sensual.

O prometido foi cumprido e a verdade é que o vídeo lá foi publicado.

Já depois disto, Cristina não conseguiu conter as gargalhadas com as mensagens que foi recebendo por causa da gravação.

Pode vê-las na galeria!

Leia Também: Cristina Ferreira leva fãs à loucura com dança sensual de Ruben Rua