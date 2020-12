No mínimo, 2020 foi um ano excecional de notícias. A pandemia, a revolta social nos Estados Unidos, os incêndios florestais e as eleições presidenciais tornaram doloroso acompanhar os acontecimentos atuais. Em vez de parecerem frívolas, as notícias sobre celebridades têm sido um consolo. Apesar de também terem estado confinadas durante a maior parte do ano, as nossas celebridades favoritas (e menos favoritas) conseguiam ainda assim dar que falar.

Desde nascimentos até falecimentos, vivemos todo o ciclo de vida nas manchetes deste ano. Debrucemo-nos agora sobre alguns dos principais momentos das notícias sobre celebridades de 2020.

Clique na galeria para começar.

