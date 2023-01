"As mães em pós-parto entenderão". Foi desta forma que Núria Madruga começou por descrever a nova fotografia que publicou na sua página de Instagram, esta terça-feira, onde se mostra com um look sem ser o pijama ou 'roupa de casa'.

A atriz foi mãe do quarto filho recentemente e, por isso, todas as atenções têm sido para o pequeno Vicente. No entanto, esta terça-feira conseguiu 'arranjar-se' e não tardou a fotografar esse momento.

"Quando vestimos uma roupinha 'normal', em vez do pijama ou 'homewear' (roupa de casa), já é um motivo mais do que válido para tirar uma foto. Verdade?", escreveu na publicação, dirigindo-se às seguidoras mamãs.

De recordar que além do bebé, que nasceu no dia 4 de dezembro do ano passado, Núria Madruga e o marido, Vasco Silva, são também pais de Lourenço, de cinco anos, e dos gémeos Sebastião e Salvador, de 11 anos.

Leia Também: Núria Madruga muito elogiada ao recordar sessão de fotos da gravidez