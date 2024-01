Frederico X subiu ao trono este domingo, dia 14 de janeiro, após a abdicação da mãe, a rainha Margarida.

O momento aconteceu ao início da tarde, mas desde as primeiras horas da manhã, milhares de pessoas já se juntavam nas ruas de Copenhaga para verem passar as carruagens e também para ouvirem o primeiro discurso do novo rei, à varanda do Palácio de Christiansborg.

Instantes antes de sair à varanda, assim como quando já se encontrava ao lado da mulher, a rainha Mary, Frederico X mostrou o seu lado mais sensível, ao não conseguir conter as lágrimas da emoção que sentia nesse momento.

O momento foi retratado no vídeo divulgado pela Casa Real, que pode ver abaixo.

