A visita da infanta Margarida, dos seus filhos Alfonso e Maria Zurita, e do seu neto Carlos ao rei Juan Carlos permitiu que fossem registadas imagens que ilustram a boa relação que o emérito mantém com a irmã e os sobrinhos.

O pai de Felipe VI desfrutou de um passeio à beira-mar e também de barco com a família pelas águas de Sanxenxo, onde ficou evidente a cumplicidade que existe entre todos.

No entanto, foi o filho de cinco anos de Maria Zurita quem conquistou todos com sua espontaneidade e os beijinhos ao tio-avô, que é também seu padrinho, e que são prova do bom relacionamento que mantêm.

Na galeria poderá encontrar este ternurento momento entre padrinho e afilhado, bem como fotografias do dia em família.

De recordar que Juan Carlos voltou recentemente a Espanha para participar em mais uma regata em Sanxenxo.

Leia Também: Rei Juan Carlos faz-se ao mar. As fotos do primeiro treino em Sanxenxo