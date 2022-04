As mensagens e homenagens a Maria João Abreu, que esta quinta-feira completaria 58 anos de vida, não param de surgir. A amigos e colegas junta-se agora a família.

João Soares, viúvo da atriz, comoveu os seguidores do Instagram ao partilhar um vídeo onde reúne dezenas de fotografias de Maria João Abreu.

"4 de Abril de 2022. Farias hoje 58 anos. Continuas comigo, pela estrada da vida.

Com a tua gargalha. Com a tua sensibilidade. Com o teu Amor. Sinto-o. Todos os dias. Ainda. Sempre. Fazes hoje 58 anos. Fazes! Comigo. Em mim. Em todos nós", lê-se na legenda da partilha.

Maria João Abreu, recorde-se, perdeu a vida aos 57 anos, a 13 de maio de 2021, depois de ter sofrido um aneurisma.

