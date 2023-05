Como já tinha sido revelado antes da coroação, a princesa Ana contou com um papel de destaque na coroação do rei Carlos III e da rainha Camilla.

A irmã do soberano cumpriu a função de Gold-Stick-in-Waiting, um papel que remonta ao século XV e cujo objetivo é proteger o monarca.

Uma posição de prestígio que a princesa Ana - única filha da falecida rainha Isabel II e do falecido príncipe Filipe - ocupa desde 1998.

Veja na galeria algumas imagens do momento em que Ana cavalgou atrás de Carlos III e Camilla enquanto se deslocavam da Abadia de Westminster para o Palácio de Buckingham, no fim da cerimónia da coroação. A princesa conduziu seis mil membros dos serviços armados pelas ruas de Londres no cortejo.