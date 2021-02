Em 2017, pouco tempo depois da separação de Brad Pitt, Angelina Jolie mudou de casa passando a viver no Cecil B. DeMille. No entanto, e ao contrário do que esta esperava, foi aqui que acabou por ficar devido ao surgimento da pandemia.

Apesar de ser uma habitação de luxo, com seis quartos e 10 casas de banho, onde mora com as crianças, a verdade é que a atriz de 45 anos tem passado por maus momentos.

"Nunca fui muito boa em assentar", afirmou numa revista à Vogue, edição britânica. "Mesmo sabendo que queria ter muitos filhos e ser mãe, sempre me imaginei como a Jane Goodall, a viajar pelo meio da selva em algum lado. Nunca imaginei isto de forma tradicional. Sinto que não tenho as qualidades suficientes para ser uma mãe doméstica tradicional", confessou.

Note-se que Jolie é mãe de Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, e dos gémeos Vivienne e Knox, de 12.

Mesmo com as dificuldades, Angelina não deixou de notar a sorte que tem por poder estar assim num lugar com a família.

Veja na galeria as imagens da mansão.

