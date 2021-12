A TVI e a Plural uniram-se numa homenagem aos 80 anos de carreira de Eunice Muñoz. A estação televisiva organizou esta segunda-feira, dia 13, uma cerimónia que distinguiu a consagrada atriz pela sua obra.

"80 anos de carreira. Uma vida dedicada aos outros, no palco e fora deles. De uma generosidade e entrega inigualáveis. Lembro me de um dia, em conversa com o Manuel Luís Goucha, falarmos dos silêncios da Eunice Muñoz. Dos dela e dos que impunha a quem a ouvia. Querida Eunice", realça Cristina Ferreira, um dos rostos a marcar presença no evento.

Eunice foi agraciada com uma obra de arte concebida pela artista Anna Westerlund, e entregue pelas mãos do CEO do Grupo Media Capital, Luís Cunha Velho, como símbolo das suas principais personagens, em televisão e no teatro, ao longo da sua carreira.

A cerimónia contou ainda com a presença de Hugo de Sousa, Nuno Santos, Hugo Andrade, Anselmo Crespo e José Eduardo Moniz, entre outros elementos da Direção e da Administração da Media Capital. Também o Presidente do Conselho de Administração, Mário Ferreira, deixou uma mensagem de parabéns e de agradecimento à atriz, "por toda a dedicação e paixão que trouxe à arte da representação ao longo dos seus 80 anos de carreira".

